تبرئة ناشط سياسي كويتي من دعوى الإساءة إلى دولة الإمارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن في خطوة قد تكون رسالة موجهة من أمير الكويت الجديد للإمارات برأت محكمة الجنايات الكويتية الناشط والكاتب السياسي الكويتي عبد الله النفيسي، من دعوى الإساءة إلى دولة الإمارات العربية.

وسبق لوزارة الخارجية الكويتية أن رفعت شكوى ضد النفيسي بتهمة الإساءة إلى الإمارات، عبر تغريدات بحسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ولكن الدكتور النفيسي أنكر الاتهام خلال التحقيق معه، مبينا أنه لم يقصد الإساءة إلى الإمارات، وأنه كان يقصد بحديثه سياسيا عربيا.

يذكر أن هذا الحكم يعد من أوائل الأحكام من هذا النوع التي تصدر في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ "نواف الأحمد الصباح"./انتهى/