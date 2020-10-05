آیة الله آملی لاریجانی: نشاطات وعمل الجامعات اليوم هو عمل جهادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس أمناء جامعة الإمام الصادق (ع) ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية آیة الله " آملی لاریجانی " أشار خلال حفل افتتاح العام الدراسي الجديد 2020-2021 في جامعة الامام الصادق (ع)، ان المشاركة في النشاطات والاعمال الجامعية في العصر الحالي والوقت الحالي يعدّ عملاً جهادياً، مؤكداً ان على الطلاب الجامعيين الجدد أن يلبّوا مصلحة واحتياجات المجتمع من خلال العمل العلمي.

وقال " لاریجانی " خلال الحفل الافتتاحي للعام الدراسي الجديد: " أشكركم على هذا الحضور، وتحية طيبة لأعضاء هيئة التدريس المحترمين، وللطلاب الاعزاء، ولرئيس الجامعة المحترم السيد حجة الاسلام السعدي، وأعضاء مجلس الأمناء المحترمين الذين حظروا الاجتماع وعلى وجه الخصوص حجة الاسلام والمسلمين السيد واعظي والسيد ميرلوحي ".

وأضاف رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية: " نشكر الله على نجاح بدء العام الدراسي الجاري، نحن اليوم بجامعة الإمام الصادق (عليه السلام) رغم كل القيود والمصاعب التي ظهرت نتيجة هذا الوباء (جائحة كورونا) في العالم وفي بلادنا"، وفي هذه البيئة المحدودة للغاية يجب أن نشكر أعضاء هيئة التدريس والطلاب المحترمين، وعميد الجامعة، وكل من ساهم بطريقة ما في استمرار جهود الجامعة.

وتابع آية الله "لاريجاني": " لقد كنت على علم بالجهود المبذولة التي تسعى للحفاظ على الحصص العلمية والمحاضرات وورشات العمل والنقاش واستمرار البرامج التعليمية "، ولقد عقد أعضاء مجلس الأمناء الكرام اجتماعات لمحاولة اتخاذ الترتيبات في هذه البيئة الصعبة وإدارة الشؤون الاقتصادية لحل المشاكل المادية للجامعة.

واشار رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الى صعوبات إقامة العام الدراسي في سياق الوباء العالمي الذي يجتاح البلاد، حيث قال "الحقيقة أن عمل الجامعة في هذا الوقت هو عمل جهادي، ويجب أن نرى ما هو الهدف والدافع الذي نبدأ به هذا العام الدراسي"./انتهى/