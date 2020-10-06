السفير الأمريكي بضيافة رئيس الوزراء العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تمت اليوم مباحثات بين مسئولين أمريكيين مع رئيس الوزراء العراقي " مصطفى الكاظمي ".

واستضاف رئيس الوزراء العراقي " مصطفى الكاظمي " في مكتبه اليوم السفير الأمريكي لدى العراق "ماثيو تولر" وقائد قوات تحالف مكافحة الإرهاب في العراق الجنرال " بول كالفيرت "

وركز الاجتماع على العلاقات الأمنية العراقية الأمريكية، وناقش الجانبان ملاحقة العناصر المتبقية من جماعة داعش الإرهابية.

وتطرق الحضور إلى القضايا المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة./انتهى/