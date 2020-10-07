روحانی یعلن استعداد طهران للمساعدة فی حل النزاع الأذربیجانی الأرمینی/ 227 وفاة بكورونا في إيران

قائد القوة البرية الايرانية: حدود البلاد تحت السيطرة التامة على اعتاب الزيارة الاربعينية

قال قائد القوة البرية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، ان الحدود الغربية والجنوبية للبلاد تحت السيطرة التامة على اعتاب الزيارة الاربعينية، باستخدام المسيرات والكاميرات المتطورة والمستشعرات والبالونات.

وأضاف: بناء على إيعاز القائد العام للقوات المسلحة، فإننا مكلفون بالالتزام بأوامر وتعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وتطبيقها.

وتابع العميد حيدري، في هذا العام وبسبب انتشار فايروس كورونا، فإن زيارة العتبات المقدسة غير متيسر، ولذلك علينا ان نتوجه بقلوبنا من البعد نحو مرقد الامام الحسين عليه السلام وسائر العتبات المقدسة...

الخارجية الإيرانية تؤكد استعداد البلاد لتوسيع التعاون الاعلامي مع روسيا

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة" على ضرورة التعاون الفكري والاعلامي بين ايران وروسيا لمواجهة المؤامرات الاعلامية الامريكية؛ قائلا : اننا مستعدون لتوسيع التعاون الاعلامي مع روسيا.

واشار "خطيب زادة" في هذا الاجتماع، الى ظروف كورونا الراهنة التي ادت الى عقد الاجتماع عبر الانترنت؛ مبينا ان ذلك مؤشر على التغير الناجم عن هذا الوباء والذي طال كل شيئ في العالم اليوم.

واضاف : ان محور الشرق يحظى باهمية سياسية واقتصادية هامة في خضم هذا التغيير، كما ان لطهران وموسكو دور اساسي في هذا المحور...

روحاني يعلن استعداد طهران للمساعدة في حل النزاع الأذربيجاني الأرميني

أكد الرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الأذربيجاني، على ضرورة إنهاء النزاعات القائمة بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان في أسرع وقت ممكن، قائلا إن إيران مستعدة للقيام بأي إجراء يهدف إلى حلحلة الخلافات بين باكو ويريفان وذلك في إطار القانون الدولي والحدود المعترف بها.

وقال روحاني إنه يتابع التطورات الأخيرة في المنطقة جراء الصراع بين البلدين الجارين أذربيجان وأرمينيا بحساسية وقلق. وقال إن قضية السلام في المنطقة مهمة للغاية وبالطبع ان سلامة أراضي جيراننا مهمة للغاية بالنسبة لنا.

واضاف : ان الشعب الايراني برمته تربطه علاقات تاريخية وثقافية ومذهبية وثيقة للغاية مع اذربيجان، ولطالما كانت العلاقات بين شعبي وحكومتي هذين البلدين الجارين والشقيقين رصينة.

وشدد بالقول : ان مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية ايضا اتخذوا على الدوام مواقف صريحة و واضحة قبال النزاع الاخير...

الصحة الإيرانية: تسجيل 227 وفاة و4151 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري اليوم الثلاثاء عن تسجيل 4151 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات حتى الآن إلى 479 ألفا و825 إصابة، بينهم 4200 في حالة حرجة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لاري أعلنت أيضا عن تسجيل 227 حالة وفاة بسبب بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي الوفيات حتى الآن إلى 27 ألفا و419 حالة.

وأردفت أن إجمالي المتعافين من المرض وصل إلى 394 ألفا و800 شخصا، مضيفا أنه تم حتى الآن إجراء 4 ملايين و179 ألفا و338 اختبارا لتشخيص فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

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