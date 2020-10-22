تدمير اهداف العدو بواسطة منظومات صواريخ إيرانية/ 312 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تدمير اهداف العدو بواسطة منظومات صواريخ "مرصاد" و"طبس"

تمت بنجاح خلال مناورات الدفاع الجوي باسم "المدافعون عن سماء الولاية 99" التخصصية المشتركة عملية تدمير اهداف وهمية للعدو بواسطة منظومات صواريخ مرصاد وطبس.

وقال المتحدث باسم المناورات العميد فرج بور، اليوم الاربعاء،: ان المرحلة الاولى للمناورات تتضمن نشر واستقرار منظومات الدفاع الجوي التي تشمل المنظومات الصاروخية والرادارية مع التاكيد على قابلية التنقل والرد السريع وكذلك التزام مبادئ الدفاع السلبي لخداع العدو وفي مرحلة تالية ايجاد الاتصال الآمن ومتعدد الطبقات بين منظومات الدفاع الجوي وبين الشبكة الشاملة للدفاع الجوي في البلاد لاتخاذ القرارات المتناسبة مع التهديدات...

ظريف يؤكد على استعداد إيران لتوسيع العلاقات مع بوليفيا

أكد وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حديث مع إيفو موراليس، استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع العلاقات مع الحكومة الشرعية الجديدة في بوليفيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمدجواد ظريف في اتصال هاتفي ظهر اليوم ، هنأ الرئيس السابق وزعيم الحزب الفائز في الانتخابات البوليفية الأخيرة، إيفو موراليس، على فوزه في الساحة السياسية البوليفية، مع تمنياته له بالتوفيق. وأكد على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع العلاقات بين البلدين في الحكومة الشرعية الجديدة لهذا البلد...

آية الله أراكي: كمال الحيدري ضال و دجال والتعامل معه أو الترويج له حرام

وصف أمين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، آية الله "محسن اراكي" كمال الحيدري بانه ضال و دجال مؤكداً على حرمة التعامل معه والترويج له.

وأفادت وكالة مهر للانباء ان أمين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، آية الله "محسن اراكي" علّق في بيان له، على تصريحات ومحاضرات"كمال الحيدري"، واصفاً إياه بالدجال...

تسجيل 312 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، عن وفاة 312 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين الى 31 الفا و346 شخصا، في وقت صنفت فيه 30 محافظة بالبلاد باللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد.

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل5 الاف و616 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 545 الفا و 286 حالة لغاية الان بينهم 4861 في وضع حرج...