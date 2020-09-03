عليرضا صباحي فرد: قادرون على رصد اي جسم طائر في أجواء البلاد وتدميره عند الضرورة

المتحدث باسم وزارة الخارجية: إيران ستبقى مرفوعة الرأس شامخة

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، ان "إيران ستبقى دوما مرفوعة الرأس شامخة".

في تغريدة له اليوم الأربعاء، عبر حسابه الخاص على تويتر، أضاف خطيب زادة، ان "رئيس‌علي دلواري" هو بطل الكفاح ضد الإستعمار البريطاني، ورمز عقود من النضال الإيراني في وجه الإستعمار القديم والجديد.

وتابع، ان دلواري يعد رمزا للصمود الى أقصى حد بوجه جميع الأفكار والأفعال الباطلة التي تستهدف عزة إيران ووحدتها وسيادتها.

وكان رئيس‌علي دلواري (1815-1915) أحد رموز النضال إبان الثورة الدستورية وقائدا للانتفاضة جنوبي البلاد في مدينتي تنغستان وبوشهر ضد القوات البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى...

الرئيس روحاني: مراسم عاشوراء كانت مميزة وفخمة رغم القيود الصحية / أمريكا معزولة في مجلس الأمن

قال الرئيس الايراني حسن روحاني أنه رغم الإلتزام بالبروتوكولات الصحية والقيود التي فرضتها جائحة كورونا على محرم هذا العام، لكن ساعدت الابداعات على اقامة العزاء الحسيني بشكل فخم ومميز.

وأضاف روحاني في إجتماعه مع اعضاء مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، أنه وفقا لإحصائيات وزارة الصحة أنه في 80 بالمئة من المجالس الحسينية بانحاء البلاد، تم الالتزام بالتعليمات الصحية، والنذورات تم توزيعها على شكل حزمات من المواد الغذائية الى الاسر الفقيرة، مؤكدا أن هذا العام سجلت ايران مراسم عزاء فخمة وفريدة من نوعها بتاريخها، دون ان تشكل ذريعة للأعداء إذ تم فيها الالتزام بكل من الاصول الدينية والاخلاقية والصحية...

قادرون على رصد اي جسم طائر في أجواء البلاد وتدميره عند الضرورة

أكد قائد السلاح الجوي الايراني العميد عليرضا صباحي فرد، ان ايران قادرة اليوم على رصد وتحديد اي جسم طائر في اجواء البلاد والمنطقة واستهدافه عند الضرورة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد السلاح الجوي التابع للجيش الايراني العميد عليرضا صباحي فرد، صرح اليوم الأربعاء، على هامش مراسم إزاحة الستار عن آخر انجازات الدفاع الجوي، أن السلاح الجوي لديه الكثير من المعدات الخفية، التي لا يجب ان تظهر في وسائل الاعلام، وعدد قليل من المعدات يمكن الكشف عنها، قائلا: أن السلاح الجوي سيستخدم هذه المعدات الخفية في الوقت المناسب كي يجعل العدو نادما.

ايران ... رصد 1،858 إصابة جديدة بكورونا و125 وفيات جدد

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 21 الف و 797 شخصا، بعد تسجيل 125 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الف و858 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأربعاء، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الف و858 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 378 الاف و752 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 125 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 21 الاف و797 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 326 الف و801 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ويعاني ثلاثة و709 شخصا من حالة حرجة ويتلقوا العلاج في قسم العناية المشددة.

وأضاف لاري: أنه لحد الان تم اجراء ثلاثة ملايين و281 الف و961 فحصاً طبياً للكشف عن الاصابة بكورونا في انحاء البلاد./انتهى/.