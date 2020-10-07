الخارجية الإيرانية: توقفوا عن منع الشعب الإيراني في الاستفاده من أمواله

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن خطيب زاده نشر اليوم الأربعاء تغريدة على حسابه في "تويتر" أكد فيها: إن الولايات المتحدة تواصل تكرار مقترحاتها الفارغة في بذل "المساعدة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: كونوا على حد أقوالكم. توقفوا عن منع الشعب الإيراني من التمتع بأمواله في كوريا الجنوبية، والعراق، واليابان التي تم تجميدها، حتى يتم انفاقها في شراء الغذاء والدواء وسط جائحة كورونا.

وأردف: القضية بسيطة. أطلبوا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن تسمح لكوريا الجنوبية بتحويل أموالنا إلى القناة السويسرية.

يذكر أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ورغما على إصرار بلادها على فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران، أعربت مؤخرا عن قلقها إزاء تفشي فيروس كورونا في إيران، وزعمت أن أمريكا مستعدة لمساعدة إيران بهذا الخصوص.