الاتحاد الأوروبي يسعى لمنع تأثير العقوبات على المبادلات التجارية الإنسانية مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن بوريل قال في كلمته التي أدلى به اليوم أمام البرلمان الأوروبي إن إيران تمر بفترة صعبة، مضيفا: كوفيد-19 يؤثر بشدة على البلاد بحيث أودى بحياة 27 ألفا على الأقل (حتى الآن) إضافة إلى تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة يوميا، أزمة كوفيد-19 تتفاقم بسبب المشاكل الاقتصادية.

وفي معرض إشارته إلى الاتفاق النووي الإيراني والمشاكل الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأمريكية على إيران، قال بوريل إنه بعد الاتفاق النووي كانت إيران تتوقع أن الاتفاق النووي سينجم عن مصالح ملموسة أكثر وأكثر.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي وبمساعدة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يسعى إلى منع تأثير العقوبات على المبادلات التجارية الإنسانية مع طهران بما في ذلك عبر آلية إينستكس، مؤكدا على اتخاذ المزيد من الإجراءات بهذا الخصوص.

وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: "نحاول مع دول أوروبية أخرى ضمان استمرار الدبلوماسية مع إيران."

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