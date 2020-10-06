26 دولة تطالب برفع الحظر عن إيران ودول أخرى أثناء جائحة كورونا

وافادت وکالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة اسوشيتدبرس، ان مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، جانغ كون، أكد في كلمة نيابة عن 26 دولة في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة ، أن "الاجراءات القسرية الأحادية الجانب " تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وتعددية الأطراف، وتضع العراقيل امام الطريق إلى رفاه سكان البلدان المتضررة، وطريق حقوق الإنسان وتقوض صحة البشر.

وأكد البيان المشترك أن التضامن العالمي والتعاون الدولي أقوى سلاح في مواجهة وتجاوز كوفيد 19"، وشدد على ضرورة رفع اجراءات الحظر الأحادية لتسهيل مكافحة كورونا.

وتابع البيان: ننتهز هذه الفرصة للدعوة إلى الإلغاء الفوري للاجراءت القسرية الأحادية لضمان الاستجابة الكاملة والمؤثرة والفعالة لجميع أعضاء المجتمع الدولي تجاه كوفيد -19.

ومن بين الدول التي أيدت البيان ست دول تواجه اجراءات حظر من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية بينها كوبا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وسوريا وفنزويلا.

وقالت 26 دولة في البيان إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت دعيا إلى إعفاءات من اجرءات الحظر التي من شأنها تقويض قدرة الدول على الاستجابة لكورونا.

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