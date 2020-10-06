روحاني: لا يساورنا الشك باننا سنرغم العدو على الاستسلام / تسجيل 235 حالة وفاة جديدة

روحاني: لا يساورنا الشك باننا سنرغم العدو على الاستسلام

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن الاجانب سيستسلمون في نهاية المطاف امام منطق ومقاومة وصمود الشعب الايراني، واضاف: نحن لا يساورنا الشك باننا سنرغم العدو على الاستسلام وان هذه المقاومة والثبات والصمود قيّمة جدا لشعبنا.

المقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار سيحطم الرقم القياسي لمشاريع شركة توتال في ايران

اعلن قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد سعيد محمد، أن المقر سيحطم الرقم القياسي لمشاريع شركة توتال في ايران بافتتاح مشروع غرب كارون النفطي العملاق.

وزارة الخارجية: إيران تقدم خطة لإنهاء نزاع ناغورنو كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا

اكد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة، ان "ايران تتابع ما يحصل بين أذربيجان وأرمينيا بشمال غرب البلاد وتحترم سيادة اذربيجان وتدعو لوقف اطلاق النار باسرع وقت للبدء بالحوار الشامل"، موضحا أن ايران تواصل مع طرفي النزاع بشان قره باغ لوضع حد للحرب.

رئيسي: القوة تضع حدا لسلطة المتجبرين والمتغطرسين

صرح رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، بأن العدو يمارس حربا اقتصادية وإعلامية تستهدف الشعب الإيراني منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن "القوة تضع حدا لسلطة المتجبرين والمتغطرسين، وأي ضعف وعدم عمل بهذه الطريقة، يشجع العدو ليكون أكثر وقاحة".

وزير الداخلية محذرا: لا نطيق زعزعة الاستقرار في المناطق الحدودية لإيران

حذر وزير الداخلية الايراني، عبدالرضا رحماني فضلي، أطراف النزاع في منطقة قره باغ، قائلا: لا نطيق زعزعة الاستقرار في المناطق الحدودية لإيران وإذا استمرت سقوط القذائف على المناطق الحدودية للبلاد فسوف نوجه تحذيرات أقوى.

أمين لجنة حقوق الإنسان: إرسال أسماء 46 شخصًا متورط في العقوبات ضد إيران إلى المدعي العام في طهران

قال مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الانسان، علي باقري كني إن لجنة حقوق الإنسان وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة بما فيها وزارة الاستخبارات، أرسلت أسماء 46 فردا وكيانا أمريكيا متورطين في العقوبات الأمريكية الجائرة على الشعب الإيراني إلى الإدعاء العام لملاحقتهم.

قريبا.. الحرس الثوري يعرض سفينة عابرة للمحيطات

أعلن قائد المنطقة الثانية للقوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية العميد رمضان زيراهي، ان البنى التحتية اللازمة لحضور هذه القوات في المياه الدولية الحرة والمحيطات قد تم تصميمها وسيتم قريبا الكشف عن القطع البحرية العابرة للمحيطات التابعة لقوات حرس الثورة الاسلامية.

الصحة الإيرانية: تسجيل 235 وفاة و3902 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري اليوم الأثنين عن تسجيل 3902 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات حتى الآن إلى 475 ألفا و674 إصابة، بينهم 4167 في حالة حرجة./انتهى/