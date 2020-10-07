السيد حسن نصرالله: انتصار الثورة الإسلامية مهّد الطريق لإقامة مراسم الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد نصر الله قال في كلمة متلفزة تحدث بها عن ذكرى أربعين الإمام الحسين ( عليه السلام)، ان انتصار الثورة الإسلامية مهّد الطريق لإقامة مراسم الأربعين.

وتحدّث عن عقَبات حالت دون تواصل زيارة الأربعين على مُضي السّنين، أبرزها الأنظمة المستبدّة المتمثّلة بالأمويين والعباسيين وصولاً لنظام صدّام حسين.

وشدّد السيد نصر الله على أنّ حركة الوعي الإسلامي وانتصار الثورة الإسلامية في إيران وسقوط نظام صدّام حسين، فتحت الأبواب أمام ملايين العِراقيين وملايين المحبّين من خارجِ العراق لزيارة الإمام الحسين(ع).

وأشار سماحته، إلى المدّة الزّمنيّة التي تفصِلنا عن مُصيبة كربلاء بأكثر من 1380 سنة، ورغم ذلك نرى التّفاعل مع هذه الحادثة يقوى مع مرور الزّمان.

وأضاف أنّه لا شكّ بأنّه في حادثةِ كربلاء جوانب متعدّدة من العُنفوان إلى الشجاعة إلى البطولة، وصولاً إلى الفِداء، لكن كان هناك جانب آخر وهو المصيبة والمأساة حيثُ تطلُْ أكثر على نافذةِ القلبِ والعاطفةِ.

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