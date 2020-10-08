تمديد حالة الطوارئ في الكيان الصهوني بسبب كورونا

ونقلت إذاعة "الجيش جليتساهل" العبرية، عن مصادر بحزب الليكود، أن دوافع رئيس وزراء الکیان بنيامين نتنياهو لتمديد حالة الطوارئ والقيود، هي الحد من التظاهرات ضده.

وخرج المئات في مظاهرات ضد نتنياهو، منذُ أشهر، بسبب فساده وسوء إدارة أزمة "كورونا".

وحجز جيش الاحتلال 150 ألف جرعة تطعيم ضد الإنفلونزا وهي ثلاث أضعاف الكمية التي يحجزها كل عام، بهدف تطعيم كافة الجنود ضد المرض، وفق قناة كان العبرية.

والأربعاء، أعلنت الصحة الإسرائيلية عن وفاة 13 مستوطنًا متأثرين بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت آلاف الإصابات خلال 24 ساعة الماضية.

ورصدت 2,552 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية.

وذكرت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الکیان بلغت 280744 بينهم 1818 حالة وفاة.

وتشهد كافة المدن إغلاقا شاملا كان قد فرضها رئيس حكومة الکیان بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين في إطار مواجهة الوباء، فيما اعتبرها معارضو نتنياهو بأنها لعبة سياسیة من أجل التهرب من المحاكمة.

المصدر: فلسطين اليوم