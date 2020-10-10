شيف فلسطينية في بريطانيا: قَوْلي "لا" لتغيير اسم كتابي.. جزء من مقاومتي..

وكانت جودي قد أطلقت كتابها الأول "palestine on a plate [فلسطين على طبق] " العام 2016، كما أطلقت تطبيقاً للكتاب على الهواتف الذكية يقدّم وصفاتٍ مميزة لأطباقٍ فلسطينيةٍ شعبية.

ومع حبّها للطبخ منذ الصغر درست جودي الهندسة، لكنها عرفت أنّ شغفها الأول أن تكون طاهية محترفة.. فعملت لمدّة طويلة كطاهية في أشهر المطاعم بلندن، حتى قرّرت أن تفتح مشروعها الخاص العام 2010، وكان مطعم "بيتي" وسيلتها لتحكي التاريخ الفلسطيني، بعدما وجدت أنّ الكثير من المطاعم في لندن تعدّ العديد من الأكلات الشعبية الفلسطينية "إسرائيلية".

وترى جودي أنّ إسرائيل لم تسرق الأرض الفلسطينيّة فقط، بل سرقت الطعام الفلسطينيّ أيضًا، وهذا الأمر حفّزها على افتتاح مطعمها الخاصّ والخوض في مجال الطبخ./انتهى/