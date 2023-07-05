العدو الصهيوني يعلن اختطاف "إسرائيلية" في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أعلنت مصادر عبرية، مساء الأربعاء 5 يوليو 2023، عن اختطاف "إسرائيلية" في العراق، وذلك قبل 4 أشهر.

وزعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في بيانٍ صادر عنه: بأن المقاومة الإسلامية و كتائب حزب الله في العراق، اختطفت الباحثة الإسرائيلية-الروسية "إليزابيث تسوركوف" في العاصمة بغداد، قبل 4 أشهر.

وجاء في البيان: أن "الباحثة الإسرائيلية لا تزال على قيد الحياة، ونُحمّل العراق المسؤولية عن مصيرها وسلامتها".

ويدّعي مكتب رئيس وزراء الاحتلال اأن (تسوركوف) امرأة أكاديمية زارت العراق وقد استخدمت جواز سفرها الروسي للحصول على أطروحة دكتوراه وبحث أكاديمي نيابة عن جامعة برينستون في الولايات المتحدة.

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