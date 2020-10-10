  1. الثقافة
١٠‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٤:٣٨ م

تكريم شاعر العرفان والغزل الإيراني حافظ الشيرازي

تكريم شاعر العرفان والغزل الإيراني حافظ الشيرازي

تنظم المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد غد الاثنين ندوة افتراضية لتكريم شاعر العرفان والغزل الإيراني حافظ الشيرازي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تخليدا لذكرى شاعر العرفان والغزل الإيراني، ستقيم المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان ندوة افتراضية تحت عنوان "حافظ الشيرازي" بحضور عدد ممن تغنوا بشعر حافظ وتأثروا به وكتبوا عنه.

/انتهى/

رمز الخبر 1908412

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