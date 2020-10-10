تكريم شاعر العرفان والغزل الإيراني حافظ الشيرازي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تخليدا لذكرى شاعر العرفان والغزل الإيراني، ستقيم المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان ندوة افتراضية تحت عنوان "حافظ الشيرازي" بحضور عدد ممن تغنوا بشعر حافظ وتأثروا به وكتبوا عنه.

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