رئيس القضاء الايراني: لن نتسامح في مكافحة الفساد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيسي وخلال لقائه عدد من القضاة والموظفين في الجهاز القضائي بطهران، أشاد بالجهود التي تقدمه الكوادر في القضاء الإيراني فيما يتعلق بمتابعة الملفات السابقة وتحديد مصير أكثر من 50 في المائة منها في النصف الأول من العام الإيراني الحالي.

وقال إن التوصل إلى الحقيقة من وراء الغبار وتكريس الجهود في هذا الإطار تعتبر أهم وظيفة القضاة.

وشدد رئيس السلطة القضائية الإيرانية أن مكان من يريد زعزعة أمن المجتمع هو السجن ليكون الناس في مأمن منهم، وأضاف أن قضية الأمن بالنسبة لنا قضية مهمة ومحورية ويجب على المسؤوليين التنفيذيين والقضائيين بألا يسمحوا سلب الأمان من الناس.

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