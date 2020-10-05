رئيسي: القوة تضع حدا لسلطة المتجبرين والمتغطرسين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بمناسبة اليوم الوطني لقوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية وفي اجتماع المجلس الأعلى للسطة القضائية صباح اليوم، أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي أن قوى الامن الداخلي يجب التعامل بحزم مع من يريدون زعزعة أمن المجتمع وإثارة الخوف والهلع في نفوس الناس.

* العدو يمارس حربا اقتصادية وإعلامية تستهدف الشعب الإيراني

كما أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية أن العدو يمارس حربا اقتصادية وإعلامية تستهدف الشعب الإيراني منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن "القوة تضع حدا لسلطة المتجبرين والمتغطرسين، وأي ضعف وعدم عمل بهذه الطريقة، يشجع العدو ليكون أكثر وقاحة".

*التأكيد على إقامة احتفالات الأربعين وفق الأسس الصحية

وأشار رئيسي إلى عاشوراء على أنها درس لظهور (الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف) والأربعين كعنصر بناء حضاري، وأعرب عن أمله في أن يحيي الشعب الإيراني ومحبو إمام الحسين حول العالم بالأربعين الحسينية هذا العام أيضًا، مع مراعاة مبادئ الصحة والاستهلام من أبعاد قيام عاشوراء ودروسه. /انتهى/