رئيس السلطة القضائية: الادلاء بالتصريحات والخطب لا يكفي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس السلطة القضائية آیة الله سید "ابراهیم رئیسي" قال: "ان سلوك وإجراءات الولايات المتحدة بالنسبة الى الاتفاقيات السابقة التي وقّعتها يعدّ انتهاكاً للقانون الدولي وانتهاكاً لقانون المعاهدات، ويجب على الاوروبيين الالتزام والوفاء بتعهداتهم، وان الادلاء بالتصريحات والخطب لا يكفي، ويجب مطالبة الاوروبيين بالوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم التي ابرموها".

تحذير لحكام العرب: قريباً ستمدّون يد الحاجة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وأوضح مساعد رئيس السلطة في الشؤون الدولية "علي باقري" انه بالرغم من عدم وجود أخبار عن شخص باسم "صدام حسين" إلا ان الدول نفسها تحالفت مع نظام اجرامي محتل غاصب وكاره لشعوب المنطقة (الاحتلال الصهيوني)، وعلى وجه الخصوص شعب فلسطين المظلوم، ويكرّر التاريخ نفسه بالنسبة الى الدول التي اقامت علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، فقد قامت هذه الدول بتوجيه خنجرٍ طعنت به الأمة الاسلامية.

وحذر باقري من ان الوقت لن يطول لهذه الدول وستقع فريسة سهلة وستقع تحت سيطرة الكيان الصهيوني وذلك عندما لا تقوم الولايات المتحدة والدول الاوروبية لنجدتها، في ذلك الوقت سيمدون يد الحاجة إلى الجمهورية الاسلامية وللشعب الايرانية./انتهى/