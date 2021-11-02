برلمانية إيرانية: نتمنى ان يتم الغاء التأشيرات للرحلات البرية بين ايران والعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الاذاعة والتلفزيون، انه أشارت زهرة الهيان عضو لجنة الأمن القومي بالمجلس الشورى الاسلامي خلال اجتماع مع سفير العراق في ايران السيد نصير عبد المحسن عبدالله، الى القرابة الثقافية والمذهبية بين إيران والعراق وتمنت توسيع العلاقات في جميع المجالات اكثرمن ذي قبل.

وأضافت: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائما استقرار العراق واستقلاله وأمنه وتعزيزه في المنطقة والمجتمع الدولي".

ووصفت الهيان ان الانتخابات العراقية الأخيرة بأنها مهمة للغاية وكانت رمزا للديمقراطية في هذا البلد ونحن نأمل لمواصلة هذه العملية وتكوين البرلمان والحكومة الجديدة لكي تتهيأ الارضية لتطوير علاقات شاملة مع جمهورية الإسلامية الايرانية.

وأوضحت: "إن مستوى التفاعلات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق في مختلف المجالات جيدة ونأمل مع حكومة السيد الرئيسي ونظرته الإيجابية حول تطوير التعاون مع دول الجوار، نشهد تطوير العلاقات خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري.

و نوّهت ان مجال السياحة العلاجية بأنه أحد المجالات لتطوير العلاقات بين البلدين وقالت: "على الرغم من الإمكانات القيمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال العلاج، فمن الممكن تطوير العلاقات في هذا المجال.

وأشار السفير العراقي لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد نصير عبد المحسن عبد الله خلال الاجتماع إلى مستوى العلاقات بين البلدين قائلا: "نأمل أن يتسع مستوى التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق حتى المزيد من خلال الاجتماعات والمحادثات الثنائية ".

وذكر أن العراق مهتم بتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، مضيفا أنه مع تشكيل البرلمان في العراق سيتسع مستوى التعاون في مختلف المجالات.

وبشأن اغتيال الشهيد سليماني، قال سفير العراق لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "تم تشكيل لجنة مشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق للمتابعة الجادة والسريعة لعملية اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني وتم التأكيد عليه ونأمل أن تتحقق نتائج إيجابية في أسرع وقت ممكن.

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