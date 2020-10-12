الشارع العراقي يحذّر القوات الامريكية في العراق من المماطلة في الخروج من البلاد

افادت وكالة مهر للأنباء، أنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء في العراق تفاعلوا مع البيان الذي اصدرته " الهيئة التنسيقية للمقاومة " والتي حذرت فيه القوات الامريكية من المماطلة في الخروج من البلاد.