  1. التغریدات
١٢‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٨:١٤ م

الشارع العراقي يحذّر القوات الامريكية في العراق من المماطلة في الخروج من البلاد

الشارع العراقي يحذّر القوات الامريكية في العراق من المماطلة في الخروج من البلاد

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء في العراق مع البيان الذي اصدرته " الهيئة التنسيقية للمقاومة " والتي حذرت فيه القوات الامريكية من المماطلة في الخروج من البلاد.

افادت وكالة مهر للأنباء، أنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء في العراق تفاعلوا مع البيان الذي اصدرته " الهيئة التنسيقية للمقاومة " والتي حذرت فيه القوات الامريكية من المماطلة في الخروج من البلاد.

رمز الخبر 1908494

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي