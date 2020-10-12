شهداء خان طومان يودعون اسرهم مرة اخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم تشييع الشهداء، بطواف رفاتهم مرقد الإمام الرضا (ع) في مدينة مشهد دون حضور المواطنين، في إطار التوصيات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وقام سادن الروضة الرضوية المقدسة حجة الإسلام مروي صلاة الجنازة على الرفات الطاهرة للشهداء، وبعد ذلك تم نقلهم إلى مسقط رأسهم لدفنهم هناك.

وكان أعلن مسؤول المحضين في قوات الحرس الثورة الإسلامية العميد أبو القاسم شريفي، عن تمكن فريق التقصي الخاص من قسم شؤون المضحين في قوات الحرس الثوري من تحديد مكان الرفات الشهداء واجراء اختبار الـDNA في مركز الجينات التابع لحرس الثورة الاسلامية لتحديد هوياتهم.

والشهداء هم: رضا حاجي زادة وعلي عابديني ومحمد بلباسي وحسن رجائي فر (من محافظة مازندران) وزكريا شيري (من محافظة قزوين) ومجيد سلمانيان (من محافظة البرز) ومهدي نظري (من محافظة خوزستان).

علما أن الشهداء المذكورين كانو قد استشهدوا قبل أكثر من ٤ أعوام في منطقة خان طومان بسوريا حيث تم مؤخرا العثور على جثامينهم وتم نقلهم إلى إيران.

/انتهى/