تمسك إيران بمدرسة الشهيد "قاسم سليماني" تحميها من المؤامرات

وأفادت وكالة مهر للانباء أن رئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي في الجيش الإيراني " حجة الإسلام محمد حسني" تحدث لوكالة مهر للأنباء معلقاً على خطبة قائد الثورة الإسلامية الجمعة الماضية: " كما قال قائد الثورة الإسلامية، طريق وحياة الفريق "قاسم سليماني" عبارة عن مدرسة تتمتع بالحكمة والمقاومة في وجه الإستكبار العالمي".

وتابع "حسني"، إن توجه الفريق "قاسم سليماني" ونظرته عالمية، واستطاع غرس ثقافة الجهاد في أنحاء العالم، من أجل الوقوف في وجه مؤامرات قوى الإستكبار العالمية.

وختم "رئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي في الجيش الإيراني كلامه قائلا: يجب ان تبذل الكثير من الجهود والاعمال في سبيل توسيع نهج وثقافة مدرسة الشهيد سليماني، ولكن الأولوية الآن في تعميم وشرح أعمال الشهيد قاسم سليماني ومجموعات المقاومة، على المستوى الداخلي والمنطة والعالم، وعلينا جميعاً أن نتحمل مسؤولية نقل مسيرة الشهداء وثقافة الشهادة إلى الاجيال القادمة كي نأمن مكر مؤامرات العدو في الأيام القادمة. /انتهى/