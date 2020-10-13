القوات الأميركية تغادر أكبر قاعدة لها في أفغانستان

وصرح مسؤول إداري في مجلس الشيوخ الأفغاني بأن القوات الأمريكية بدأت في تخريب وهدم المباني الموجودة في قاعدة "بغرام" الجوية ونقل المعدات إلى باكستان.



ولقیت عملية التخريب ونقل المعدات العسكرية لباكستان نقدا لاذعا من مجلس الشيوخ الذي طالب القوات الأمريكية بتسليم هذه المعدات الحربية إلى الجانب الأفغاني.



وتضم القاعدة أشهر معتقل ومطار كانت القوات الأمريكية تنفذ منها جميع العمليات الجوية في البلاد.