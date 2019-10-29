المجموعة البحرية الـ63 التابعة للجيش الايراني ترسي في ميناء "بندر عباس"

وافادت وكالة مهر للأنباء ان مراسم الاستقبال من هذه المجموعة البحرية جرت بحضور قائد المقر الامامي للاسطول البحري في المياه الجنوبية للبلاد الادميرال تاشك وعوائل الطاقم لهذه المجموعة، على الرسيف البحري في منطقة "امامت الاولى" التابعة للقوة البحرية لدى الجيش الايراني في مدينة بندرعباس المطلة على مياه الخليج الفارسي جنوبي ايران.

وذكر الادميرال تاشك ان المجموعة البحرية الـ 63 ابحرت بمسافة بلغت 15000 ميل خلال 100 يوم وتمكنت من رفع راية الجمهورية الاسلامية بفخر واعتزاز في المياه الحرة والدولية، كما اشار الى أن أحد الطرق لتعزيز القوة العسكرية هو ايجاد العمق الاستراتيجي، إذ ان الابحار بهذه الطريقة قد يزيد من العمق والنفوذ الاستراتيجي لإيران في المياه الدولية.

والجدير بالذكر أن المجموعة البحرية الـ64 العسكرية والامنية والتي تتضمن مدمرة "الوند" وسفينة الدعم "بندرعباس" سوف تتوجه للإبحار في المياه الحرة والدولية لأداء مهمتها عن قريب./انتهى/.