امن وعزة ورفعة البلاد رهن بتضحيات وملاحم الشهداء البواسل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مستشار قائد الثورة الاسلامية " علي لاريجاني " اعتبر امن وعزة ورفعة البلاد رهنا بتضحيات الشهداء.

وعزى الرئيس السابق لمجلس الشورى الاسلامي اسر الشهداء الذين استشهدوا قبل 4 اعوام في منطقة خان طومان في سوريا واعيدت رفاتهم الى البلاد اخيرا، وقال: ان امن وعزة ورفعة البلاد رهن بتضحيات وملاحم هؤلاء الشهداء البواسل والمضحين الذين ستحشر ارواحهم الطيبة مع النبي الاكرم (ص) وسيدي شباب اهل الجنة (ع).

واشاد لاريجاني بتضحيات وبطولات الشهداء المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) وصبر وبصيرة اسرهم الكريمة.

/انتهى/