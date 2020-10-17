توقيع اتفاق افتتاح السفارات بين البحرين والاحتلال الأحد

وقالت إن مراسم التوقيع ستكون مساء الأحد، فيما طلبت البحرين عدم توقيع معاهدة "سلام شامل" في هذه المرحلة، بسبب الانتقادات الواسعة التي طالت اتفاق التطبيع، بحسب موقع "واللا" الإخباري.

وأعلنت وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الجمعة، أن منوتشين سيرأس وفدا أمريكيا يبدأ السبت زيارة إلى الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين.

وبحسب بيان الوزارة الأمريكية، فإن الزيارة ستستمر في الفترة بين 17 و20 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتأتي الزيارة بعد شهر من توقيع الإمارات والبحرين على اتفاقين لإقامة علاقات رسمية مع الاحتلال الصهيوني، ليصبحا أول بلدين عربيين يتخذان هذه الخطوة منذ 25 عاما.

وتتزامن الزيارة مع مصادقة الاحتلال الصهيوني على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، وسط تنديد دولي.

وطالبت خمس دول أوروبية الاحتلال بالتوقف الفوري عن خطط الاستيطان الجديدة في الضفة الغربية.

/انتهى/