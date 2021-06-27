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٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٣:٤٣ م

الیوم الاحد؛

وزير خارجية الکیان الصهیوني يلتقي نظيريه الأمريكي والبحريني

وزير خارجية الکیان الصهیوني يلتقي نظيريه الأمريكي والبحريني

أكد مكتب وزير الخارجية الکیان المحتل الجديد، يائير لابيد، أنه سيجتمع اليوم الأحد لأول مرة مع نظيريه الأمريكي أنتوني بلينكن، والبحريني عبد اللطيف الزياني، في العاصمة الإيطالية روما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه من المقرر أن يزور لابيد روما اليوم ضمن إطار جولة أوروبية.

وسيكون اللقاء بين لابيد والزياني أول تواصل دبلوماسي مباشر بين عضو في الحكومة الكيان المحتل الجديدة، التي أدت اليمين قبل أسبوعين، ووزير بحريني.

ويأتي ذلك قبل توجه لابيد إلى الدول الخليجية الثلاثاء القادم، حيث سيحضر خاصة مراسم افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية الإسرائيلية في دبي.

وستكون هذه أول رحلة لوزير الكيان المحتل بارز إلى الدول الخليجية منذ توقيع الدولة العبرية اتفاقية السلام مع الإمارات والبحرين في سبتمبر العام الماضي.

روسيا اليوم

/انتهى/

رمز الخبر 1915668
https://ar.mehrnews.com/news/1915668/

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