أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت:

ايران ..

- اليوم .. نهاية الحظر التسليحي المفروض على ايران بعد فشل امريكا في تمديده .

خراسان ..

- انتهاء الحظر التسليحي بدء من فجر اليوم , فشل ذريع آخر لامريكا .

أفكار..

- نواب بلجنة الامن القومي ..أمريكا لا تجرؤ على دخول مواجهة مباشرة مع ايران .

مردم سالاري..

- هجمات صاروخية ارمينية على مدينتين آذربيجانيتين وباكو تتوعد بالرد .

آفتاب يزد ..

- الرئيس الاذربيجاني يلوح بالانتقام من ارمينيا على خلفية هجماتها الصاروخية الاخيرة .

جوان ..

- امريكا تقف على اعتاب سيناريو تزوير انتخابات , وترامب يعد بمغادرة امريكا عند هزيمته .

اطلاعات ..

- اجراء اكبر عملية لتبادل الاسرى بين التحالف السعودي وحركة انصارالله باليمن .

حمايت ..

- الكيان الصهيوني يرفض منح تأشيرات دخول لموظفي مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة .

ابرار ..

- تركيا تجري اختبارا على منظومة صواريخ اس- 400 الروسية رغم التحذيرات الامريكية.

آرمان ملي ..

- الخارجية الصينية .. امريكا لن تنجح في محاولاتها الايقاع بين بكين وموسكو.

قدس ..

- نتائج استطلاعات للرأي بايطاليا .. اكثرية الايطاليين يرغبون بالانسحاب من الاتحاد الاوروبي.

عصر ايرانيان ..

- محافل اعلامية امريكية ..تراجع خطيرفي ثقة المواطنين بوجود ديمقراطية واقعية بامريكا .