أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت:
ايران ..
- اليوم .. نهاية الحظر التسليحي المفروض على ايران بعد فشل امريكا في تمديده .
خراسان ..
- انتهاء الحظر التسليحي بدء من فجر اليوم , فشل ذريع آخر لامريكا .
أفكار..
- نواب بلجنة الامن القومي ..أمريكا لا تجرؤ على دخول مواجهة مباشرة مع ايران .
مردم سالاري..
- هجمات صاروخية ارمينية على مدينتين آذربيجانيتين وباكو تتوعد بالرد .
آفتاب يزد ..
- الرئيس الاذربيجاني يلوح بالانتقام من ارمينيا على خلفية هجماتها الصاروخية الاخيرة .
جوان ..
- امريكا تقف على اعتاب سيناريو تزوير انتخابات , وترامب يعد بمغادرة امريكا عند هزيمته .
اطلاعات ..
- اجراء اكبر عملية لتبادل الاسرى بين التحالف السعودي وحركة انصارالله باليمن .
حمايت ..
- الكيان الصهيوني يرفض منح تأشيرات دخول لموظفي مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة .
ابرار ..
- تركيا تجري اختبارا على منظومة صواريخ اس- 400 الروسية رغم التحذيرات الامريكية.
آرمان ملي ..
- الخارجية الصينية .. امريكا لن تنجح في محاولاتها الايقاع بين بكين وموسكو.
قدس ..
- نتائج استطلاعات للرأي بايطاليا .. اكثرية الايطاليين يرغبون بالانسحاب من الاتحاد الاوروبي.
عصر ايرانيان ..
- محافل اعلامية امريكية ..تراجع خطيرفي ثقة المواطنين بوجود ديمقراطية واقعية بامريكا .
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