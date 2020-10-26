أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين:
آفتاب يزد..
الخارجية الايرانية.. قرار السودان بالتطبيع مع الكيان الصهيوني مخجل تماما.
ايران ..
اتساع دائرة الغضب الشعبي في السودان ضد اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني .
كيهان ..
وقف لاطلاق النار بليبيا, والامم المتحدة تدعو لخروج القوات الاجنبية خلال ثلاثة اشهر.
عصر ايرانيان ..
طائرات يمنية من دون طيار تقصف قاعدة " خميس مشاط" الجوية في جنوب السعودية .
رسالت ..
وزير الدفاع اليمني .. سنحرر كل شبر من الاراضي اليمنية من المحتلين .
مردم سالاري ..
عمليات شد حبل انتخابية بين ترامب وبايدن في مختلف الولايات الامريكية.
جوان ..
اجواء غضب في العالم الاسلامي ضد مواقف وتصريحات الرئيس الفرنسي المعادية للاسلام .
آرمان ملي ..
الرئيس التركي يوجه انتقادات لاذعة للرئيس الفرنسي .. ماكرون بحاجة لطبيب نفسي .
حمايت ..
المتحدث باسم القوات المسلحة يحذر باكو ويريكان من تعريض المناطق الحدودية الايرانية للخطر.
اطلاعات ..
نواب في الكونغرس الامريكي يدعون لمقاطعة قمة العشرين المقرر عقدها بالسعودية .
قدس ..
الرئيس اللبناني يكلف رئيس الوزراء الاسبق سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة .
ابرار ..
الرئيس الاذربيجاني الهام علييف يبدي استعداد بلاده لبدء مفاوضات حول قره باغ.
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