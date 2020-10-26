أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين:

آفتاب يزد..

الخارجية الايرانية.. قرار السودان بالتطبيع مع الكيان الصهيوني مخجل تماما.

ايران ..

اتساع دائرة الغضب الشعبي في السودان ضد اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني .

كيهان ..

وقف لاطلاق النار بليبيا, والامم المتحدة تدعو لخروج القوات الاجنبية خلال ثلاثة اشهر.

عصر ايرانيان ..

طائرات يمنية من دون طيار تقصف قاعدة " خميس مشاط" الجوية في جنوب السعودية .

رسالت ..

وزير الدفاع اليمني .. سنحرر كل شبر من الاراضي اليمنية من المحتلين .

مردم سالاري ..

عمليات شد حبل انتخابية بين ترامب وبايدن في مختلف الولايات الامريكية.

جوان ..

اجواء غضب في العالم الاسلامي ضد مواقف وتصريحات الرئيس الفرنسي المعادية للاسلام .

آرمان ملي ..

الرئيس التركي يوجه انتقادات لاذعة للرئيس الفرنسي .. ماكرون بحاجة لطبيب نفسي .

حمايت ..

المتحدث باسم القوات المسلحة يحذر باكو ويريكان من تعريض المناطق الحدودية الايرانية للخطر.

اطلاعات ..

نواب في الكونغرس الامريكي يدعون لمقاطعة قمة العشرين المقرر عقدها بالسعودية .

قدس ..

الرئيس اللبناني يكلف رئيس الوزراء الاسبق سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة .

ابرار ..

الرئيس الاذربيجاني الهام علييف يبدي استعداد بلاده لبدء مفاوضات حول قره باغ.