أسبوع صحة المرأة هو فرصة لاستكشاف التحديات الصحية لكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المديرة العامة للصحة في بلدية طهران زينب نصيري، نوهت أثناء إعلانها عن الأسبوع الوطني لصحة المرأة في إيران، إلى أن "هذا العام، بينما نواجه وباء كويد 19، يتم التأكيد على الرعاية الذاتية ونمط الحياة الصحي والصحة الإنجابية للمرأة، وكذلك حماية وتكريم النساء المتفانيات في الرعاية الصحية، ودور المرأة في تعزيز الموارد التعليمية الموثوقة والوقاية من الأضرار المهنية والاجتماعية التي تلحق بالمرأة ضمن اهتمام خاص في تخطيط وسياسات هذا الأسبوع".

وتطرقت إلى الدور المزدوج للمرأة كمقدمة للخدمات الصحية ومتلقية لها، كما أشارت إلى أهمية "الصحة الدائمة للمرأة والأم مع التركيز على الأمراض الخاصة بالمرأة والصحة الجنسية والإنجابية... ومن جهة أخرى، حضور المراة الواسع في طاقم الرعاية الصحية للمواجهة مع كوفيد 19 تحمل واجبها الثقيل لحماية الأسرة في مواجهة فيروس كورونا".

وقالت نصيري إن الأسبوع الوطني لصحة المرأة هو فرصة لزيادة اهتمام و حساسية المجتمع بقضايا صحة المرأة، مضيفةً: "إن تحقيق العدالة، والحد من التمييز، والقضاء على العنف والوصول إلى الخدمات والإمكانيات والفرص الإجتماعية والبيئية هي المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى مراجعة السياسة البرمجة على جميع المستويات فيها في إطار تحسين الصحة الاجتماعية والعقلية والجسدية للنساء"./انتهى/