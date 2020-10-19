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١٩‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١:٠٠ م

هبوط أول رحلة تجارية مباشرة من أبو ظبي إلى تل أبيب

هبوط أول رحلة تجارية مباشرة من أبو ظبي إلى تل أبيب

هبطت صباح الإثنين في مطار “بن غوريون” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، طائرة إماراتية تابعة لخطوط شركة “الاتحاد” وصلت مباشرة من مطار أبو ظبي في أول رحلة تجارية، بعد توقيع اتفاق التطبيع المزعوم بين العدو الصهیوني والإمارات في واشنطن منتصف الشهر الماضي.

وقد نظم مطار “بن غوريون” استقبالًا احتفاليًا للوفد ووصف هبوط الطائرة الإماراتية بـ “اللحظات التاريخية”. وكتب المتحدث باسم رئيس وزراء العدو بنيامن نتنياهو اوفير جندلمان في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” “أهلا وسهلا بطائرة شركة الطيران “اتحاد” التي هبطت قبل قليل في مطار بن غوريون الدولي وهي أول طائرة إماراتية تهبط في “إسرائيل”، ‏ما أجمل هذه الصورة، ما أجمل السلام بين البلدين”، حسب زعمه.

هذا وسيصل وفد رسمي إماراتي رفيع المستوى إلى الأراضي المحتلة في أول زيارة رسمية غد الثلاثاء، ومن المتوقع أن يشارك في استقباله رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، إذ سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية ضمن اتفاق التطبيع المبرم بين البلدين.

رمز الخبر 1908678

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