عقد الجولة الثانية من المباحثات السياسية بين ايران واوكرانيا برئاسة عراقجي في طهران

وعقدت الجولة الثانية من المحادثات السياسية الإيرانية الأوكرانية برئاسة نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ونظيره الاوكراني يفغيني ينين اليوم الاثنين وتناولت مجموعة من الموضوعات التي تهم البلدين.

وفي هذه الجولة من المحادثات السياسية ، استعرض الجانبان آخر تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والشؤون القنصلية ، وسبل تطوير وتوسيع العلاقات.

كما تضمن الاجتماع السياسي وجهات نظر الجانبين حول بعض القضايا الإقليمية والدولية المهمة ، مثل التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي ، والحظر الاميركي الأحادية وغير القانوني ضد ايران ، والتطورات الجارية في المنطقة ، والتدعيات الوطنية والدولية لتفشي فيروس كورونا وطرق التعامل معها.

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