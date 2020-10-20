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٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١:٠٧ م

فيحان: الاعتقالات الحكومية أصبحت ارضائية وليس لتطبيق القانون

فيحان: الاعتقالات الحكومية أصبحت ارضائية وليس لتطبيق القانون

رأى رئيس كتلة الصادقون النيابية في العراق عدنان فيحان، الثلاثاء، أن الاعتقالات الحكومية بأنها أصبحت ارضائية وليس لتطبيق القانون وحفظ هيبة الدولة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المعلومة أن فيحان قال في تغريدة على صفحته في “تويتر”، “أكدنا مرارا على ضرورة قيام الحكومة بواجبها في حفظ الممتلكات العامة والخاصة وحفظ هيبة الدولة وتطبيق القانون ولكننا نرفض ان يتم التعامل بمكيالين مع نفس الاحداث”.

وأضاف أن “اعتقال مجموعة من الشباب المتظاهر ضد الاساءة للحشد الشعبي وترك اخرين احرقوا الممتلكات العامة والخاصة هذا يعني ان الاعتقالات اصبحت ارضائية وليس من اجل تطبيق القانون وحفظ هيبة الدولة !!! | ثم لماذا لم يسمح للعوائل بمقابلة ابنائهم المعتقلين او توكيل محامي لهم ؟”. /انتهى/

رمز الخبر 1908721

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