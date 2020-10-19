فالح الفياض: الحشد الشعبي هو احد أدوات انفاذ القانون

وأفادت وكالة مهِر للانباء أن رئيس هيئة الحـشد الشعبي فالح الفياض صرح في مقابلة له مع العراقية الإخبارية ان الحشد الشعبي هو احد أدوات انفاذ القانون وأن أي عمل عسكري خارج اطار الدولة يحاسب عليه القانون ونحن نرفضه.

وأضاف الفياض ان الحديث عن تورط الحشد في الملفات الداخلية امر مرفوض.

وتابع رئيس هيئة الحشد الشعبي: الشهداء يمثلون هوية الحشد الشعبي وسنربي أولادنا على سيرتهم.

وفي إشارة من إلى علاقة رئيس الحكوة العراقية بالحشد الشعبي قال: الكاظمي يعتقد ان الحشد الشعبي مدافع صميمي عن العراق مؤكداً أن الحشد الشعبي سلاح بيد رئيس الوزراء.

وأضاف الفياض لدينا خطط لتقوية وجود قوات الحشد في المناطق الغربية مشيراً إلى أنه سيتم الإنتهاء من تصنيف افراد الحشد الشعبي كجنود وضباط ومراتب خلال 4 اشهر مؤكداً أن الحشد الشعبي لديه قدرة هندسية متميزة. /انتهى/