الكاظمي لم يف بتعهداته.. اجواء العراق منتهكة أمريكيًا

وافادت وکالة مهر للأنباء أن الربیعي قال في تصريح صحافي إن “ما تقوم به القوات الامريكية من انتهاكات سواء كانت جواً او براً مرفوضة”، مبيناً أن استمرار هذه الانتهاكات سببه المواقف الحكومية الغريبة وعدم الرد، على الرغم من هذه الحكومة تشكلت وفق شروط اهمها هو الحفاظ على سيادة العراق ومنع الانتهاكات”.



واضاف أن “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لم تفي بتعهداتها للقوى السياسية التي رشحتها، فهي لم تستطع حماية سماء العراق التي تمثل هيبة البلاد، بل أنها لم تتحدث حتى حول هذا الموضوع”./انتهی/

المصدر: العهد نیوز