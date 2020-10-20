ظريف يهنئ بانتصار الشعب البوليفي على المؤامرات الأميركية

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" هنأ في تغريدة عبر تويتر باللغة الإسبانية، الشعب البوليفي بانتصاره على المؤامرات الأميركية، و"لويس آرس" بفوزه في الانتخابات البوليفية.

وكتب وزير الخارجية الإيراني في تغريدته على تويتر "أتقدم بأحر التهاني لشعب بوليفيا البطل لانتصاره الحاسم على المخططات المزعزعة للاستقرار لإمبراطورية اليانكي".

وتابع "أهنئ الرئيس المنتخب لويس آرس ونائب الرئيس ديفيد تشيكافانكا على هذا الانتصار الشعبي القيّم".

جدير بالذكر انه بعد منتصف ليل الأحد بالتوقيت المحلي، أعلن المسؤولون البوليفيون رسمياً فوز لويس آرس، المرشح عن حزب الحركة من أجل الاشتراكية والحليف المقرب لإيفو موراليس، في الانتخابات الرئاسية.

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