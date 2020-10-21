ظريف يؤكد على استعداد إيران لتوسيع العلاقات مع بوليفيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمدجواد ظريف في اتصال هاتفي ظهر اليوم ، هنأ الرئيس السابق وزعيم الحزب الفائز في الانتخابات البوليفية الأخيرة، إيفو موراليس، على فوزه في الساحة السياسية البوليفية، مع تمنياته له بالتوفيق. وأكد على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع العلاقات بين البلدين في الحكومة الشرعية الجديدة لهذا البلد./انتهي/