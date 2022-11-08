العميد كودرزي: الامن والاستقرار مستتب في الحدود الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حديثه خلال اجتماعه مع قادة حرس الحدود بمحافظة سيستان وبلوجستان، أعرب العميد احمد علي كودرزي عن تقديره لجهود حرس الحدود في صيانة امن الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، وقال: بعون الله تعالى ولطفه وببركة تواجد حرس حدود ايران الاسلامية الغيارى، فإن الامن مستتب بشكل جيد في محافظة سيستان وبلوجستان المهمة والشاسعة.

وأشار العميد كودرزي الى الخدمات المنجزة في حدود المحافظة في مجال ايصال التيار الكهربائي الى وحدات حرس الحدود، وقال: من خلال جهود حرس الحدود وقوى الامن، تم ايجاد وضع آمن جيد في الحدود وكذلك وضع جيد من الناحية الاقتصادية، واليوم يسود الامن والاستقرار في حدود البلاد، الامر الذي يتطلب شكر الله تعالى.

وأعرب عن تقديره وشكره لتعاون الاهالي مع حرس الحدود، وقال: ان الوحدة والتضامن هي رمز انتصار ايران الاسلامية؛ فاليقظة والوحدة والتضامن هي حاجتنا الدائمة لمواجهة مؤامرات أعداء الثورة الاسلامية الألداء، فمن خلالها لن يتمكن الاعداء من المساس بالارادة الفولاذية للشعب الايراني.

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