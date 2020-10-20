ايران ستبدأ غدا مناورات "مدافعو سماء الولاية 99" للدفاع الجوي

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد مناورات "مدافعو سماء الولاية 99" للدفاع الجوي، "العميد رحيم زادة" قال: "ان هذه المناورات ستنطلق غدا الاربعاء في منطقة تزيد عن نصف مساحة البلاد تقريبا، وذلك بالتعاون المشترك بين الجيش والحرس الثوري، وبتوجيه مقر عمليات الدفاع الجوي للجمهورية الاسلامية الايرانية".

واضاف العميد رحيم زادة : ان الهدف من اقامة المناورات المشتركة التخصصية للدفاع الجوي "، هو تعزيز الجهوزية القتالية، والتعاون بين قدرات الدفاع الجوي للقوات المسلحة وبمشاركة وحدات الدفاع الجوي للجيش، والقوة الجو- فضائية للحرس الثوري والقوة الجوية للجيش وبتوجيه واستشراف مقر عمليات الدفاع الجوي؛ مضيفا ان المناورات ستقام في اجواء مماثلة لساحات القتال الحقيقية بمنطقة مساحتها تزيد على نصف البلاد.

وتابع : كما سيتم في هذه المناورات، استخدام مجموعة متنوعة من منظومات محلية الصنع من الصواريخ، وانظمة الرادار، والاستطلاع، والحرب الإلكترونية، وأنظمة الاتصالات، وشبكة الرصد للجيش والحرس الثوري؛ بتوجيه وسيطرة عملياتية لمقر الدفاع الجوي في البلاد وبإشراف مباشر للخبراء في مقر خاتم الانبياء ( ص) المركزي، لمواجهة أنواع شتى التهديدات الجوية بأهداف منخفضة ومتوسطة وعالية وطويلة المدى في ظروف تشغيلية كاملة بناء على مشهد معركة حقيقية.

واردف قائد مناورات سماء الولاية 99 للدفاع الجوي : ان القوة الجوية للجيش ستقوم بدور كبير في مجال الدفاع الجوي عن سماء البلاد وعبر تحليق انواع الطائرات المقاتلة الاعتراضية والقاذفات والطائرات المسيرة والقيام بمختلف المهام القتالية والهجومية.

وكما نوه، بانه سيتم لاول مرة استخدام الجيل الجديد للمعدات والأسلحة المصنعة محليا، وتطبيق اساليب تكتيكية جديدة في مجال الدفاع الجوي؛ وبما يكشف عن مدى اقتدار البلاد في رصد تحركات العدو.

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