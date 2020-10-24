روحاني يبعث رسالة تهنئة للرئيس البوليفي الجديد

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني " حسن روحاني " بعث رسالة تهنئة بانتخاب الرئيس الجديد لبوليفيا، وأعلن استعداد الجمهورية الاسلامية الإيرانية لإحياء العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون مع بوليفيا.

وأعلن الرئيس الايراني في رسالته دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للرئيس الجديد المنتخب للحكومة البوليفية " لوئیس ارسه کاتاکورا "، واعرب عن استعداد حكومة بلاده لإحياء العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون فيما بينهما.

وسأل الباري عز وجل الصحة والنجاح والسلامة للرئيس الجديد والعزة والإباء للشعب البوليفي.

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