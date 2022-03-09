الرئيس الايراني يهنئ الرئيس الارميني الجديد

وأفادة وكالة مهر للأنباء ان الرئيس الايراني اعتبر في رسالته الى الرئيس الارميني الجديد، واهاغون خاجاطوريان، ان الاواصر التاريخية والثقافية القائمة على اسس المودة بين الشعبين الايراني والارميني خلال العقود الثلاثة الماضية، ارضية متينة وموثوقة من اجل تطوير ورفع مستوى العلاقات الشاملة بين البلدين وبما يضمن المصالح الثنائية العليا وتعزيز السلم والاستقرار والامن في المنطقة.

وعبر الرئيس الايراني في رسالته عن أمله بأن تشهد العلاقة بين البلدن مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية وذلك في ظ االإرادة والجهود المتبادلة للبلدين.

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