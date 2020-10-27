قائد القوة البرية للحرس الثوري يتفقد حدود ايران القريبة من منطقة "قرة باغ"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلن العميد باكبور بان زيارته التفقدية هذه للمنطقة تاتي للاطمئنان التام على امن المواطنين القاطنين في حدود المحافظة خاصة في مناطق بيلة سوار وبارس آباد واصلان دوز.

وتفقد قائد القوة البرية للحرس الثوري كذلك سد ميل مغان وتحدث الى قوات حرس الحدود ومركز "الشهيد مدني" في اصلان دوز، مشيدا بالجهود المبذولة من قبلهم ليل نهار للحفاظ على امن المناطق الحدودية بالمحافظة.

ورافق العميد باكبور خلال هذه الزيارة التفقدية، مساعدو القوة البرية للحرس وقائد فيلق "عباس (ع)" في محافظة اردبيل وقائد اللواء 37 التابع للحرس الثوري في المحافظة وقادة الحرس في بارس آباد واصلان دوز.

يذكر ان المناطق الحدودية في شمال غرب ايران تشهد في بعض الاحيان سقوط قذائف عشوائية داخل الاراضي الايرانية جراء تجدد الاشتباكات بين جمهورية اذربيجان وارمينيا في النزاع حول قرة باغ، منذ شهر، وقد حذرت طهران طرفي النزاع من استمرار سقوط القذائف في الاراضي الايرانية داعية اياهما للمزيد من الدقة في ذلك./انتهى/