قائد القوة البرية للحرس الثوري يتفقد المناطق الحدودية مع "قره باغ"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال هذه الزيارة التفقدية تعرّف العميد باكبور عن كثب على مدى تاثير الحرب الدائرة بين جمهورية آذربيجان وارمينيا حول قرة باغ على حياة المواطنين القاطنين في المناطق الحدودية التابعة لمدينة خداآفرين بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد.

وقال قائد القوة البرية للحرس الثوري: رغم سقوط عدد من قذائف الحرب حول قرة باغ داخل الاراضي الايرانية فان الامن سائد في الحدود ولا يوجد هنالك اي خطر يهدد بلادنا.

وخلال هذه الزيارة الميدانية، شرح مسؤولو وقائد قوات حرس الحدود في منطقة جلفا اوضاع الحدود والمنطقة المتنازع عليها بين جمهورية اذربيجان وارمينيا واماكن سقوط قذائف قوات البلدين داخل الاراضي الايرانية.

وتقع مدينة خداآفرين في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب ايران على امتداد خط القتال الدائر حول قرة باع بين جمهورية آذربيجان وارمينيا.

ومنذ تجدد الاشتباكات بين هذين البلدين منذ نحو شهر سقط العديد من القذائف جراء الحرب بينهما داخل الاراضي الايرانية./انتهى/