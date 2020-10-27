عراقجي يزور باكو لاجراء محادثات مع المسؤولين الاذربيجانيين

ويقوم عراقجي حاليا بزيارة تفقدية للمناطق الحدودية في شمال غرب ايران وصرح للصحفيين ان الهدف من زيارته هو تفقّد المناطق الحدودية لاسيما سد خداآفرين والمنشآت الاخرى في المناطق الحدودية والتأكد من الأمن في هذه المناطق.

وأضاف، إنه يعتزم القيام بزيارة لاذربيجان ماتطلّب القيام بزيارة تفقدية للمناطق الحدودية لاسيما سد خداآفرين وسد ميل مغان والتباحث حول الامن في المنطقة بهدف مواصلة المحادثات السياسية.

ويشار الى ان عدّة قذائف اصابت المناطق الحدودية الايرانية جراء النزاع القائم بين اذربيجان وارمينيا حيث قدمت طهران احتجاجا شديد اللهجة الى طرفي النزاع./انتهى/