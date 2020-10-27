  1. المجتمع
٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٩:٢١ م

القاء 287 شخصية اسلامیة کلمتهم بمؤتمر الوحدة فرصة استثنائية للعالم الاسلامي

القاء 287 شخصية اسلامیة کلمتهم بمؤتمر الوحدة فرصة استثنائية للعالم الاسلامي

اعتبر الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب حجة الإسلام حميد شهرياري، القاء 287 شخصیة اسلامیة کلمتهم في المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الاسلامية بطهران فرصة استثنائیة للعالم الاسلامي.

وافادت وکالة مهر للأنباء عن وسائل الاعلام أن حجة الإسلام شهرياري صرح اليوم الثلاثاء للصحفيين على هامش اجتماع لمؤتمر الوحدة الإسلامیة : أن 167 من الشخصيات البارزة في العالم الإسلامي ومفکرين وخبراء التقریب بين المذاهب الاسلامية من 47 دولة و 120 شخصية محلية سیلقون كلمتهم في المؤتمر خلال أسبوع واحد.

واشار الی اقامة 37 اجتماعا 8 منه باللغة الفارسية و29 آخرین باللغتين الإنجليزية والعربية وترجمة بعض المحاضرات إلى اللغات الإيطالية والفرنسية والبنغالية والروسية والتركية وغيرها خلال الفترة من  29 أكتوبر لغاية 3 نوفمبر 2020 (12 ربيع الأول إلى 17 ربيع الأول).

/انتهی/

رمز الخبر 1908943

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