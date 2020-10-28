علی مسلمي العالم الأحرار الرد على خطوة ماكرون الغبية

وافادت وکالة مهر للأنباء أن شیرازي اعتبر فعلة ماکرون الخبیثة مدانة عند العقلاء و یجب علی المسلمین الاحرار ان یردوا علی خطوته الغبیة لکي یکون درسا لکل المتعجرفین.

وکالة مهر للأنباء تنقل لکم نص رسالته کما یلي:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله وإنا إليه راجعون

إن إهانة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من قبل أي شخص ومن أي منظمة أو حزب أو جماعة هي إهانة لجميع المسلمين في العالم وللقيم الإسلامية والإنسانية.

الحمقى الأنانيون باسم الدفاع عن حرية الإنسان وكرامته، يتصرفون تمامًا ضد الصفات الإنسانية ويشککون في هويتهم.

الرئیس الفرنسي عازم علی تعکیر امن المجمتمعات الانسانیة تبعا لسلمان رشدي ویحاول للتحریض علی الفساد.

فکل انسان عاقل یدین فعلة ماکرون الحاقد و علی المسلمین الاحرا الرد علی حرکته الحمقاء./انتهی/