لا ينبغي لزعماء الدول الإسلامية التزام الصمت إزاء تصرفات ماكرون الغير عقلانية

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس خبراء القيادة في ايران "آیة ‌الله جنتي" أصدر بياناً يدين فيه تصرف الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" الغير العقلاني بدعمه للرسوم الكارتونية المسيئة للنبي محمد (ص).

وكتب "جنتي" في البيان ان جرأة الرئيس الفرنسي ماكرون في التطاول على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وإعادة دعمه للرسوم الكرتونية المهينة ضد الرسول الاعظم (عليه السلام) بحجة دعم حرية التعبير، أثار مرة أخرى اشمئزاز المسلمين وجميع الأحرار في العالم.

وسأل رئيس مجلس خبراء القيادة في ايران في بيانه انه كيف يكون المدعون بالثقافة والحضارة الغربية وأنصار الديمقراطية الليبرالية وحقوق الانسان قد ناموا في مثل هذه الأحداث؟، وبعيداً عن إهانة النبي محمد (ص) الذي هو "رحمة العالم" و"صاحب الأخلاق الإنسانية" الذي يتبعه ما يقارب من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم، وتحترمه كل الأديان السماوية، ما هي حقوق الإنسان التي يلهمها هؤلاء المدعون حقاً ؟.

وقال "جنتي": " كيف يتم السماح في هذا البلد بدعم وسائل الإعلام وأجهزة الدعاية المناهضة للإسلام بكل وقاحة ؟، ولكن إذا أراد شخص أو أي وسيلة إعلامية التحدث أو انتقاد جرائم الكيان الصهيوني التي تحدث كل يم ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، فستتم معاقبته بشدة ؟ أي نوع من حرية التعبير يدعون؟ "، ولا ينبغي لزعماء الدول الإسلامية التزام الصمت إزاء تصرفات ماكرون غير العقلانية ".

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