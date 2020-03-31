  1. السياسة
٣١‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٩:٥١ ص

طهران تدعو لتثبيط النزاع حول منطقة "قره باغ" سلميا وضمن القوانين الدولية

طهران تدعو لتثبيط النزاع حول منطقة "قره باغ" سلميا وضمن القوانين الدولية

شد المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي في ايران عباس موسوي، ضرورة ايجاد حل سلمي للنزاع حول منطقة "قره باغ" بين جمهورية اذربيجان وارمينيا، في اطار المبادئ والقوانين الدولية.

وضمن اشارته الى اجراء الانتخابات في المنطقة الجغرافية المعروفة ب"قره باغ" الجبلية، أكد موسوي في تصريح ادلى به بهذا الشأن، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعارض اي اجراء من شأنه تصعيد التوتر والخلاف في هذه المنطقة.

وقال: نعتقد بضرورة الامتناع عن اي اجراء من شأنه ان يؤدي للمزيد من الصعوبة والتعقيد في مسار حل الخلافات بين البلدين الجارين لنا اي جمهورية اذربيجان وجمهورية ارمينيا.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ضرورة ايجاد تسوية سلمية للنزاع بين جمهورية اذربيجان وارمينيا حول منطقة قرة باغ في اطار المبادئ والقوانين الدولية.

رمز الخبر 1903117

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