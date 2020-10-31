فيلم "الخروج" لحاتمي كيا يشارك بالمسابقة الرئيسية في مهرجان المقاومة السينمائي الـ16 

وافادت وکالة مهر للأنباء وبحسب مكتب المهرجان الإعلامي؛ فيلم "الخروج" للمخرج إبراهيم حاتامي كيا استكمل ملئ استمارة التسجيل وأعلن عن استعداده للمشاركة في قسم "المسابقة الرئيسية" من مهرجان أفلام المقاومة الدولي السادس عشر.

الفيلم من إنتاج عام 2019 من تأليف وإخراج إبراهيم حاتمي كيا. لعب الأدوار الرئيسية في هذا الفيلم كل من فرامرز قریبیان، بانته آ بناهی‌ها، وکامبیز دیرباز، وسام قریبیان، ومحمد رضا شریفی نیا، وجيتي قاسمي، وجهانجير الماسي.

"الخروج" هو الفيلم العشرين للمخرج الايراني الشهير حاتمي كيا صاحب فيلم "بتوفيت دمشق، ويحكي قصة مجموعة من عمال القطن في المدينة الذين تم تخفيف منتجاتهم بسبب الأمطار الغزيرة وإلغاء الوعود التي قطعت لهم. قررت المجموعة التوجه إلى مجلس الوزراء في القصر الرئاسي للاحتجاج على وضعهم.

فاز هذا العمل بجائزة العنقاء البلورية لأفضل فنان مكياج (مهرداد ميركياني) و العنقاء البلورية لأفضل مؤثرات بصرية خاصة (محمد برادران) من مهرجان فجر السينمائي الدولي الثامن والثلاثين وكان أول فيلم يتم عرضه عبر الإنترنت تحسبا من وباء كورونا.

والفيلم من تمويل مركز الأفلام والمسلسلات التابع لمؤسسة "أوج" وإنتاج حبيب والي نجاد.

وتُقام الفترة الثانية من مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر التي حازت على مشاركة دولية واسعة رغم استشراء جائحة كورونا، في الفترة من 21 حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وتزامنا مع أسبوع التعبئة في الجمهورية الاسلامية، بإدارة "مهدي عظيمي ميرآبادي" في العاصمة الايرانية طهران، مع اتخاذ التدابير الصحية الكاملة./انتهی/