وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ندد ايرلو في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بجريمة اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقاذ الوطني حسن زيد بالعاصمة صنعاء الاسبوع الماضي.

وشدد على أن الخارجية الايرانية تستنكر بشدة جريمة اغتيال الوزير اليمني حسن زيد.

يشار الى ان السفير الايراني الجديد في اليمن سلّم نسخة من أوراق اعتماده الى هشام شرف وزير خارجية حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء الاسبوع الماضي.

وكان وزير الشباب والرياضة اليمني قد اغتيل الاسبوع الماضي برصاص مجهولين في صنعاء فيما أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن تحديد هويات الضالعين في الاغتيال ومقتل متزعم مجموعة الاغتيال مع عدد من الارهابيين./انتهى/